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Düzce’de kampçıların uğrak yeri oldu! Torkul Yaylası ve Göleti kartpostalları kıskandıracak görüntüler oluşturdu

23.06.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Torkul Yaylası ve Göleti, doğal güzellikleriyle büyük ilgi görüyor. Özellikle bölgeyi kamp tutkunları ziyaret ediyor.

Düzce’de kampçıların uğrak yeri oldu! Torkul Yaylası ve Göleti kartpostalları kıskandıracak görüntüler oluşturdu

Koronavirüs salgını sonrasında başlayan normalleşme süreci ile birlikte kampseverler de doğa ile buluşmaya başladı. Türkiye’nin yayla cenneti olarak tabir edilen Düzce’de de birçok yaylada kampseverler tarafından kamplar kuruluyor.

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Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Torkul Yaylası ve Göleti'ne de doğaseverler ilgi gösteriyor. Yeşilin her tonunu barındırması ile muhteşem bir doğa harikası olan ve denizden bin 250 metre yükseklikte bulunan Torkul Yaylası içerisinde volkanik çöküntüden oluşan 5 bin metrekare alana sahip bir gölet.

Gölet çevresinde bulunan kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçların panoramik görüntüsü eşliğinde, piknik, olta balıkçılığı, foto-safari, çadır kampı gibi aktiviteler yapılabiliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce
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