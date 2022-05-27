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Düzce'de kan donduran vahşet! 25 yıllık eşini boğarak katletti

27.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de kan donduran bir olay yaşandı. Ali Ş. (65), 25 yıllık eşi Nevriye Ş.'yi (54) çıkan tartışmada boğarak öldürdü. Eşini acımasızca katleden Ali Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Düzce'de kan donduran vahşet! 25 yıllık eşini boğarak katletti

Düzce’de öğlen saatlerinde meydana gelen olayda bir kadın kocası tarafından öldürüldü.

Alınan bilgilere göre; Çamlıevler Mahallesi 1.Çamlıevler Caddesi FI-1Blok’ta meydana gelen olayda Ali Ş.(65) isimli adam eşi Nevriye Ş.(54) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle koca Ali Ş. 25 yıllık karışını boğarak öldürdü.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Ali Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İHA

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cinayet kadın cinayeti Düzce
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