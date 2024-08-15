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    4. Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında yeni keşif! "Eşsiz bir eser" diyerek tanıttı

    Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında yeni keşif! "Eşsiz bir eser" diyerek tanıttı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.08.2024 11:37
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    Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Halk arasında kırk basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro alanında tiyatro sahne binasını yaptıran M. Lulius Proklas portre büstü bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri kazı alanına ait görüntüleri X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştı.

    Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında yeni eserler ortaya çıktı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından X'ten yapılan paylaşımda (eski adıyla Twitter) tiyatro sahne binasını yaptıran M. Lulius Proklas portre büstünün bulunduğu ifade edildi ve kazı çalışmalarına ait görseller yer aldı.

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    Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü kazı çalışmalarında ortaya çıkan büstü 'eşsiz bir eser' olarak tanımlayarak, "Kazıları büyük bir hızla ve titizlikle devam eden Konuralp Antik Kent Tiyatro alanımızdan tarih fışkırmaya devam ediyor. Konuralp Bölgemiz; Türk turizminin en gözde destinasyonlarından biri olacak. Bugün kazılarımızda eşsiz bir eser, tiyatro sahne binasını yaptıran M. Lulius Proklas portre büstü bulundu." notuyla paylaştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Düzce antik kent
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