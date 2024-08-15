Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında yeni keşif! "Eşsiz bir eser" diyerek tanıttı

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında yeni eserler ortaya çıktı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından X'ten yapılan paylaşımda (eski adıyla Twitter) tiyatro sahne binasını yaptıran M. Lulius Proklas portre büstünün bulunduğu ifade edildi ve kazı çalışmalarına ait görseller yer aldı.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü kazı çalışmalarında ortaya çıkan büstü 'eşsiz bir eser' olarak tanımlayarak, "Kazıları büyük bir hızla ve titizlikle devam eden Konuralp Antik Kent Tiyatro alanımızdan tarih fışkırmaya devam ediyor. Konuralp Bölgemiz; Türk turizminin en gözde destinasyonlarından biri olacak. Bugün kazılarımızda eşsiz bir eser, tiyatro sahne binasını yaptıran M. Lulius Proklas portre büstü bulundu." notuyla paylaştı.
Düzce ilimizde bulunan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapmış olan M. Iulius Proklos’a ait olduğu düşünülen, eşsiz bir büst gün yüzüne çıkarıldı.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 15, 2024
Arkeologlarımızın ve kazı ekibimizin titiz… pic.twitter.com/klPdFbXF0V