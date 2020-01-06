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  4. Dwayne Johnson, Black Adam için çalışmalara başladı

Dwayne Johnson, Black Adam için çalışmalara başladı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Rock lakaplı (Kaya) Dwayne Johnson yeni filmi Black Adam için çalışmalara başladı. Eski bir profesyonel güreşçiyken sinemaya transfer olan ve büyük başarı yakalayan Johnson, Instagram'da spor salonunda çekilmiş kareler paylaştı.

Dwayne Johnson, Black Adam için çalışmalara başladı

Güreşte 16 şampiyonluğu bulunan ve WWE kemerini altı defa kazanan ilk isim ünvanına sahip The Rock (Kaya) lakabı Dwayne Johnson, gelecek yıl gösterime girecek DC filmi Black Adam için çalışmalara başladı.

Beyond the Mat ile başladığı kariyerinde Hızlı ve Öfkeli ile zirve yapan, 2016 ve 2019'da dünyanın en çok kazanan aktörü olan Dwayne Johnson, yeni filmi Black Adam ile kariyerinde yeni bir zıplama yapmayı hedefliyor. Black Adam olmak için egzersizlere şimdiden başlayan aktör, Instagram'da spor salonunda çekilmiş kareler paylaştı.

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2019 yapımı Shazam! filmindeki anti-kahraman Black Adam’a odaklanacak bu yeni filmin yönetmenliğini Evdeki Düşman (Orphan), Mumya Evi (House of Wax) gibi filmlerle tanınan Jaume Collet-Serra’nın üstleniyor.

Dwayne Johnson daha önce yaptığı açıklamada kendi versiyonunun bir anti-kahramandan fazlası olması istediğini söylemişti.


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Anahtar Kelimeler:
Dwayne Johnson Dwayne "The Rock" Johnson Black Adam

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