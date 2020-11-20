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Dwayne Johnson’ın Instagram paylaşımı hayranlarını sevindirdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Dwayne Johnson başrollerini Ryan Reynolds ve Gal Gadot’la paylaştığı Red Notice çekimlerinin bittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Dwayne Johnson’ın Instagram paylaşımı hayranlarını sevindirdi

Dwayne Johnson, Red Notice filminin çekimlerinin sona erdiğini duyurdu. Netflix’in en yüksek bütçeli işlerinden biri olan Red Notice’ın yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber oturuyor.

Dwayne Johnson paylaşımında, Black Adam, Wonder Woman ve Deadpool'un bir arada olduğunu belirten fotoğraf paylaştı. Filmin çekimleri koronavirüs döneminde uzun süre aksamıştı.

Ocak ayında Atlanta'da başlayan Red Notice'in çekimlerinin koronavirüs salgınının patlak verdiği dönem olan geçtiğimiz Mart ayında İtalya'da devam ettirilmesi planlanıyordu. Ancak İtalyan yerel yönetimi durumun vahametini belirterek ekibin Amerika'dan ayrılmaması istenmişti. Belirsizlikler arasında çekimin tamamlanması büyük başarı.

DWAYNE JOHNSON’LU RED NOTİCE KONUSU

Red Notice, uluslararası suç dünyasında, en çok aranan sanat eseri hırsızının peşine düşen bir Interpol ajanının hikayesini konu ediniyor. Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot, Jumanji, Fast & Furious serisi gibi aksiyon filmlerinin başarılı oyuncusu Dwayne Johnson, Deadpool'un sevilen ismi Ryan Reynolds gibi isimlerin başrolünü paylaşacağı Red Notice, Ritu Arya, Chris Diamantopoulos, Ivan Mbakop gibi isimler de kadrosunda bulunduruyor.

Red Notice'in 2021 yılı içerisinde Netflix'te izleyicilerinin karşısına geçmesi planlanıyor.

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