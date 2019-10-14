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Dwayne Johnson’lu Jungle Cruise’un ilk fragmanı yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 14.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Başrollerini Dwayne Johnson ve Emily Blunt’ın paylaştığı Disney filmi Jungle Cruise’un Türkçe dublajlı fragmanı yayınlandı.

Başrolünde karizmatik nehir teknesi kaptanını canlandıran Dwayne Johnson ve çıktığı görevde fazlasıyla kararlı olan bir kaşifi canlandıran Emily Blunt'ın olduğu Amazon ormanlarında geçen macera dolu bir yolculuğu konu alan Jungle Cruise’dan Türkçe dublajlı fragman yayınlandı.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Jesse Ramirez, Jack Phallons ve Paul Giamatti ile birlikte Edgar Ramirez ve Jack Whitehall da yer aldığı filmin yazar kadrosunu Glenn Ficarra, Michael Green ve John Requa oluşturuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor.

Jungle Cruise, 24 Temmuz 2020 tarihinde sinemalarda!

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Anahtar Kelimeler:
Dwayne Johnson Emily Blunt

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