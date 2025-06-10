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Ebeveynler dikkat: Gençler ölüm yolculuğu yapıyor! Tehlikeli akımı çekip TikTok'ta paylaşıyorlar

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Jale Uslu

İngiltere'de sosyal medyada birçok genç tehlikeli bir akım başlattı. Hareket halindeki tramvaylara tutunup yolculuk yapan çocuklar ölüm yolculuğunu kaydedip TikTok'ta paylaşıyor.

İngiltere’nin Nottingham bölgesinde çocukların hareket halindeki tramvaylara tutunup yolculuk yaptığı akım sosyal medyada tepkilere yol açtı. Tehlikeli TikTok akımı yetkilileri harekete geçirdi.

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ÖLÜM YOLCULUĞU HAREKETE GEÇİRDİ

Birçok genç tramvayların sileceklerine veya vagonlarına tutunup yolculuk yaparken bu anları kayda alıp TikTok hesaplarında paylaşıyor. Nottingham Express Transit (NET)’in Genel Müdürü Sarah Turner, ölüme davetiye çıkaran bu akım hakkında BBC’ye verdiği röportajda, bu tür olaylara ilişkin kaydedilen tüm görüntülerin polis ile paylaşılacağını bildirdi.

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Turner, ''Bu insanlar sadece kendi hayatlarını değil, aynı zamanda toplumun ve ekibimizin de hayatlarını riske atıyorlar'' dedi.

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"BU İÇERİKLER YASAKLANMALI"

Dijital Gelecekler Merkezi'nin başkanı Profesör Sonia Livingstone ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür davranışlar sergileyen çocukların amacının dikkat çekmek olduğunu söyledi. Çocukların akranlarına uyum sağlamak için sıklıkla sosyal medyaya yöneldiği kaydedilirken TikTok’un bu tür içerikleri derhal yasaklaması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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