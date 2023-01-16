Ebrar Karakurt 10 yıl önceki hâlini paylaştı! Değişimine kendisi bile inanamadı

Özel hayatı ve kariyeriyle gündemden düşmeyen Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaştı. Karakurt, geçmiş pozuna ''Bu fotoğrafın üzerinden 10 sene geçtiğine inanamıyorum'' notunu düştü.

2000 yılında Balıkesir'de doğan Ebrar Karakurt, 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'ne kaydoldu.

Pasör çarprazı pozisyonunda yer alan yıldız voleybolcu, Türkiye Kadınlar Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla uzun süre adından söz ettirdi.

2021 yılında İtalyan Ligi'ne transfer olarak yıldız, bir süredir İtalya'da yaşıyor. Ebrar Karakurt, yakın zamanda Türkiye'ye dönme planı olmadığını belirtmişti.



