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  4. Ebrar Karakurt 10 yıl önceki hâlini paylaştı! Değişimine kendisi bile inanamadı

Ebrar Karakurt 10 yıl önceki hâlini paylaştı! Değişimine kendisi bile inanamadı

16.01.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılından beri Igor Gorgonzolo Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından 10 yıl önceki hâlini paylaştı.

Ebrar Karakurt 10 yıl önceki hâlini paylaştı! Değişimine kendisi bile inanamadı

Özel hayatı ve kariyeriyle gündemden düşmeyen Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaştı. Karakurt, geçmiş pozuna ''Bu fotoğrafın üzerinden 10 sene geçtiğine inanamıyorum'' notunu düştü.

Ebrar Karakurt 10 yıl önceki hâlini paylaştı! Değişimine kendisi bile inanamadı

2000 yılında Balıkesir'de doğan Ebrar Karakurt, 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'ne kaydoldu.

Ebrar Karakurt 10 yıl önceki hâlini paylaştı! Değişimine kendisi bile inanamadı

Pasör çarprazı pozisyonunda yer alan yıldız voleybolcu, Türkiye Kadınlar Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla uzun süre adından söz ettirdi.

Ebrar Karakurt 10 yıl önceki hâlini paylaştı! Değişimine kendisi bile inanamadı

2021 yılında İtalyan Ligi'ne transfer olarak yıldız, bir süredir İtalya'da yaşıyor. Ebrar Karakurt, yakın zamanda Türkiye'ye dönme planı olmadığını belirtmişti.

Ebrar Karakurt 10 yıl önceki hâlini paylaştı! Değişimine kendisi bile inanamadı


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