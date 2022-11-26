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  4. Ebrar Karakurt eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı 'E ben güzelmişim...'

Ebrar Karakurt eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı 'E ben güzelmişim...'

26.11.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir İtalyan Voleybol Kulübü Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından yıllar önceki görüntüsünü paylaştı, görenler tanımakta zorlandı.

Ebrar Karakurt eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı 'E ben güzelmişim...'

2021 yılından beri İtalya'da yaşayan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu defa eski haliyle gündeme gelen Ebrar Karakurt, paylaşımına ''E ben güzelmişim'' notunu düştü.

Ebrar Karakurt eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı 'E ben güzelmişim...'

Kariyerine 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlayan Ebrar Karakurt, uzun yıllar aynı takımda forma giydi.

Ebrar Karakurt eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı 'E ben güzelmişim...'

Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' seçilen ünlü voleybolcu, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla takdir topladı.

Ebrar Karakurt eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı 'E ben güzelmişim...'

Igor Gorgonzola Novara'dan teklif alan milli voleybolcu, İtalyan takımıyla 2021 yılında 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ebrar Karakurt eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı 'E ben güzelmişim...'

Cinsel yönelimi nedeniyle adından söz ettiren Ebrar Karakurt, bir dönem İmge ile aşk yaşamıştı. Karakurt, sonrasında İyilik dizisinin yıldızı İrem Tuncer ile yeni bir beraberliğe yelken açtı. Şimdilerde Ebrar Karakurt'un hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

Ebrar Karakurt eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı 'E ben güzelmişim...'

Ebrar Karakurt eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı 'E ben güzelmişim...'

Ebrar Karakurt eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı 'E ben güzelmişim...'


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Ebrar Karakurt Zehra Güneş sosyal medya 1 yıl yaşında

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