Ebrar Karakurt'u çıldırtan sözlü taciz iddiası! "Ne diyorsun lan sen"

A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak Kadıköy'de alkollü bir şahısla kavga ettiği görüntülerle gündem olan Karakurt, sözlü tacize uğrayınca, şahsın üzerine yürüdü.

"KADIKÖY'DE YERİ YOK"

Geçtiğimiz gece arkadaşlarıyla Kadıköy'e eğlenmeye giden Ebrar Karakurt, mekanın lavabosunu kullanmak için içeri girdiğinde, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı. "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen şahsın sözleri ile Milli voleybolcu sinirlerlerine hakim olamadı.



ŞAHSIN ÜZERİNE YÜRÜYÜP...

Adamın üzerine yürüyen Karakurt, "Ne diyorsun sen!" diye şahsın üzerine yürüdü. Arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Yıldız voleybolcu, daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.

