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  4. Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge paylaştı! "Bu güzellik beni ürkütüyor"

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge paylaştı! "Bu güzellik beni ürkütüyor"

28.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son günlerde stres atmak için tatilde olan ve tatil pozları konuşulan Ebrar'ın eski sevgilisi İmge de sosyal medyada öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyanın iddialı isimlerinden İmge son pozuyla hayranlarını mest etti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge paylaştı! "Bu güzellik beni ürkütüyor"

İtalya'ya transfer olduğu dönem sevgilisi İmge'yi de yanına alıp giden Ebrar Karakurt'un özel hayatı gündemden düşmüyor. Bir süre birlikte yaşadığı aşkı İmge ile ayrılık kararı alan Ebrar son dönemde denizin ve güneşin keyfini çıkarırken eski aşkı da paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yine pozlarıyla hayranlarını mest etti. İmge'nin bikiniye benzer büstiyeriyle verdiği pozu gören sevenleri "Bu pozlar efsane", "Güzelliğin ürkütüyor" yorumlarında bulundu.

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İmge bazı takipçilerine yanıt verirken bazı yorumları ise yalnızca beğendi.

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İmge'nin pozunu gören bazı hayranları ise Ebrar Karakurt'a gönderme yaparak "Seni kaybeden utansın" yorumları yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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