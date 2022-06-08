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  4. Ebrar Karakurt'un paylaşımı olay oldu! Takım arkadaşıyla aşk mı yaşıyor?

Ebrar Karakurt'un paylaşımı olay oldu! Takım arkadaşıyla aşk mı yaşıyor?

08.06.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt yeni bir aşka yelken mi açtı? Kadro arkadaşı Beliz Başkır'ın son paylaşımı akılları karıştırdı. İkilinin verdikleri pozda Ebrar Karakurt'un Başkır'a aşk dolu bakışları sosyal medyada gündem oldu.

Ebrar Karakurt'un paylaşımı olay oldu! Takım arkadaşıyla aşk mı yaşıyor?

Olaylı aşk hayatı ve başarılı kariyeriyle adından söz ettirmeyi başaran Ebrar Karakurt yine gündemde... Başarılı voleybolcu mesleğini İtalya Ligi’nde sürdürüyor ve geçtiğimiz dönemin en kıymetli oyuncusu seçilmişti.

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Başarılı sporcu uzun süre aşk yaşadığı İmge'den kısa süre önce ayrılmıştı. Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'ın yaptığı son paylaşım ise ikilinin aşk yaşadığına yoruldu.

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Başkır, Karakurt'un kendisine aşk dolu bakışlar attığı foroğrafı paylaşarak "İyi ki sen" notunu düştü.
Ardından bir paylaşım daha yapan Başkır, "Sonunda küçük bir sürpriz" yazarak 'en iyi arkadaş' etiketi koydu.
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Karakurt ise paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Aşık oluyorum" yanıtını verince, Beliz Başkır 'Canım arkadaşım benim' yorumunda bulundu.

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Ebrar Karakurt
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