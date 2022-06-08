Ebrar Karakurt'un paylaşımı olay oldu! Takım arkadaşıyla aşk mı yaşıyor?

Olaylı aşk hayatı ve başarılı kariyeriyle adından söz ettirmeyi başaran Ebrar Karakurt yine gündemde... Başarılı voleybolcu mesleğini İtalya Ligi’nde sürdürüyor ve geçtiğimiz dönemin en kıymetli oyuncusu seçilmişti.

Başarılı sporcu uzun süre aşk yaşadığı İmge'den kısa süre önce ayrılmıştı. Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'ın yaptığı son paylaşım ise ikilinin aşk yaşadığına yoruldu.

Başkır, Karakurt'un kendisine aşk dolu bakışlar attığı foroğrafı paylaşarak "İyi ki sen" notunu düştü.

Ardından bir paylaşım daha yapan Başkır, "Sonunda küçük bir sürpriz" yazarak 'en iyi arkadaş' etiketi koydu.



Karakurt ise paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Aşık oluyorum" yanıtını verince, Beliz Başkır 'Canım arkadaşım benim' yorumunda bulundu.



