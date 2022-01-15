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  4. Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge dekoltede sınır tanımadı!

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge dekoltede sınır tanımadı!

15.01.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. İmge'nin kırmızı bluzuyla verdiği pozlara beğeni yağdı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge dekoltede sınır tanımadı!

Sevgilisi Ebrar Karakurt ile İtalya'da yaşayan İmge, bir süredir İstanbul'da tatil yapıyor. Cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettiren İmge, kırmızı bluzuyla verdiği yeni pozlarını paylaştı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge yine çok cesur! Dekoltede sınır tanımadı

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge yine çok cesur! Dekoltede sınır tanımadı

İmge, geçtiğimiz günlerde Zehra Güneş'e sürpriz yaparak, güzel voleybolcuyu şaşırtmıştı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge yine çok cesur! Dekoltede sınır tanımadı

İmge'nin dekolteli pozuna, Ebrar Karakurt'tan ''Öldürdün artık nabzımı yoklama'' yorumu gelmişti.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge yine çok cesur! Dekoltede sınır tanımadı

Mayıs ayından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten Ebrar Karakurt, şimdilerde İtalya'da yaşıyor.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge dekoltede sınır tanımadı!

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge dekoltede sınır tanımadı!


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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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