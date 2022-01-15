Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge dekoltede sınır tanımadı!

Sevgilisi Ebrar Karakurt ile İtalya'da yaşayan İmge, bir süredir İstanbul'da tatil yapıyor. Cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettiren İmge, kırmızı bluzuyla verdiği yeni pozlarını paylaştı.

İmge, geçtiğimiz günlerde Zehra Güneş'e sürpriz yaparak, güzel voleybolcuyu şaşırtmıştı.

İmge'nin dekolteli pozuna, Ebrar Karakurt'tan ''Öldürdün artık nabzımı yoklama'' yorumu gelmişti.

Mayıs ayından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten Ebrar Karakurt, şimdilerde İtalya'da yaşıyor.



