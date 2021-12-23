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  4. Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den dikkat çeken hareket! Yorum yağdı

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den dikkat çeken hareket! Yorum yağdı

23.12.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Karakurt'un sevgilisi İmge'nin Instagram hesabından yaptığı hareket, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den dikkat çeken hareket! Yorum yağdı

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi İmge ile paylaştığı poz nedeniyle tartışma yaratan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, artık ilişkisini saklanmadan yaşıyor. Karakurt'un sevgilisi İmge, Instagram hesabından paylaştığı pozunda, kalbine voleybolcu aşkı Ebrar Karakurt'u etiketledi. İmge'nin bu hareketine, ''Vurma beni derinden'', ''Kalbine Ebrar'ı etiketlemiş, eridim resmen!'' ve ''Dedim olabilir'' gibi yorumlar yapıldı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den dikkat çeken hareket! Yorum yağdı

12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Türkiye'nin en çok konuşulan voleybolcuları arasında yer alıyor.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den dikkat çeken hareket! Yorum yağdı

Şimdilerde İtalya'da yaşayan Karakurt, kariyerinden ziyade özel yaşamıyla gündeme geliyor.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den dikkat çeken hareket! Yorum yağdı

Cinsel tercihi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Karakurt, kendisine gelen destek mesajları sonrasında, aşkını göz önünde yaşama kararı almıştı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den dikkat çeken hareket! Yorum yağdı


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PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
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Ebrar Karakurt
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