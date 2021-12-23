Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den dikkat çeken hareket! Yorum yağdı

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi İmge ile paylaştığı poz nedeniyle tartışma yaratan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, artık ilişkisini saklanmadan yaşıyor. Karakurt'un sevgilisi İmge, Instagram hesabından paylaştığı pozunda, kalbine voleybolcu aşkı Ebrar Karakurt'u etiketledi. İmge'nin bu hareketine, ''Vurma beni derinden'', ''Kalbine Ebrar'ı etiketlemiş, eridim resmen!'' ve ''Dedim olabilir'' gibi yorumlar yapıldı.

12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Türkiye'nin en çok konuşulan voleybolcuları arasında yer alıyor.

Şimdilerde İtalya'da yaşayan Karakurt, kariyerinden ziyade özel yaşamıyla gündeme geliyor.

Cinsel tercihi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Karakurt, kendisine gelen destek mesajları sonrasında, aşkını göz önünde yaşama kararı almıştı.



