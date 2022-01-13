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  4. Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Voleybolcu aşkından yorum gecikmedi

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Voleybolcu aşkından yorum gecikmedi

13.01.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla magazin gündemini meşgul eden Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatler üzerine topluyor. Derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam puan alan İmge'ye, Ebrar Karakurt'tan yorum gecikmedi.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Voleybolcu aşkından yorum gecikmedi

''ÖLDÜRDÜN, ARTIK NABZIMI YOKLAMA''

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İmge'nin, derin göğüs dekolteli cesur pozunu, voleybolcu aşkı Ebrar Karakurt da yorumsuz bırakmadı. Karakurt, ses getiren paylaşıma ''Öldürdün, artık nabzımı yoklama'' yorumunu yaptı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Voleybolcu aşkından yorum gecikmedi

12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performans nedeniyle büyük beğeni toplamıştı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Voleybolcu aşkından yorum gecikmedi

Balıkesir doğumlu yıldız, mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Voleybolcu aşkından yorum gecikmedi

Şimdilerde sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşayan Karakurt, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Voleybolcu aşkından yorum gecikmedi

Sosyal medyada epey aktif olan İmge'nin ise Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Voleybolcu aşkından yorum gecikmedi

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Voleybolcu aşkından yorum gecikmedi


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Ebrar Karakurt
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