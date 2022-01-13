Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Voleybolcu aşkından yorum gecikmedi

''ÖLDÜRDÜN, ARTIK NABZIMI YOKLAMA''

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İmge'nin, derin göğüs dekolteli cesur pozunu, voleybolcu aşkı Ebrar Karakurt da yorumsuz bırakmadı. Karakurt, ses getiren paylaşıma ''Öldürdün, artık nabzımı yoklama'' yorumunu yaptı.

12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performans nedeniyle büyük beğeni toplamıştı.

Balıkesir doğumlu yıldız, mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu.

Şimdilerde sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşayan Karakurt, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan İmge'nin ise Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



