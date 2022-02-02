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Ebrar Karakurt'un sevgilisi kimdir? Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kimdir?

02.02.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Milli Voleybol takımı oyuncusu Ebrar Karakurt maçlardaki performanslarıyla adından sıkça söz ettirmektedir. 21 yaşındaki milli voleybol oyuncusu kariyerindeki sıçramalar kadar özel hayatıyla da gündemde yer almaya başladı. Sevgilisi ile yaptığı paylaşımdan sonra Ebrar Karakurt'un hayatı oldukça dikkat çekmeye başladı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi kimdir? Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kimdir?

Milli takım oyuncusu Ebrar Karakurt,Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda göstermiş olduğu performans ile takımına oldukça katkı sağlamıştır. İtalya'nın Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Karakurt, sevgilisini kucağına aldığı poz ise sosyal medyada büyük yankı getirdi. Ebrar Karakurt ve sevgilisinin kim olduğu en çok araştırılan konulardan biri oldu.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Ebrar'ın boyu 1.96'dır. Karakurt, voleybola ilk olarak 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Ebrar, VakıfBank Spor Kulübü ile iki yıl üst üste hem gençler kategorisinde hem de yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. A milli takıma davet alan Ebrar Karakurt, U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olma başarısını elde etti. Aynı zamanda da U18 Milli Takımı ile mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" ödülüne layık görüldü.

2018 senesinde VakıfBank A Takımı'na yükselen voleybolcu Ebrar Karakurt, 1 Türkiye Lig Şampiyonluğu ve 1 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu kazanmıştır. 2019 yılından 2021 yılının Nisan ayına kadar Türk Hava Yolları forması giyen Ebrar, 29 Nisan 2021 günü İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'a transfer oldu. Ebrar Karakurt, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda son şampiyon Çin'i 3-0 yendiğimiz maçta da sahada yer aldı ve performansı ile adından söz ettirmeyi başardı.

EBRAR KARAKURT'UN SEVGİLİSİS İMGE KİMDİR?

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge hakkında henüz net bir bilgi yoktur. İkilinin bir süredir küs olduğu ve İmge'nin yurt dışında yaşadığı biliniyor.

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Ebrar Karakurt
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