Ebru Destan sosyal medyadan ifşa etti! 'Bu yeni nesle ne oldu?'

Sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle iletişim kurma imkanı bulan ve onları yeni projeleriyle ilgili bilgilendirme fırsatı bulan ünlü isimler kimi zaman sosyal medyanın farklı yüzüyle de karşı karşıya kalıyor.

Buna son örnek manken Ebru Destan'dan geldi. Kendisinden cep telefonu isteyen takipçisinin mesajını hesabından ifşa eden Destan; “Bu yeni nesile ne oldu arkadaşlar? Sosyal medya mı bu genişliği ve rahatlığı getirdi! Biz tanımadığımız birilerinden ‘su’ bile isteyemezdik…” yazarak tepkisini dile getirdi.

DİDEM SOYDAN TAKİPÇİSİNE CEP TELEFONU ALMIŞTI

Güzel manken Didem Soydan "Bir rica eski telefonunuzu bana hediye eder misiniz? Öğrenciyim ve ihtiyacım var." diyen takipçisine "Niye eskiyi size vereyim? Yepyeni olanı hakkınız. Güzel güzel okuyun okulu. Sizler gibi okuyan, harika kadınlara ihtiyacımız var. Bana DM'den adresinizi ve bilgilerinizi atar mısınız?" diyerek karşılık vermişti.



