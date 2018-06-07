Ebru Gündeş 2 hafta önce Reza Zarrab’la görüştü

Uzun süredir Ebru Gündeş ve Reza Zarrab hakkında herkesin merak ettiği bir konu vardı, daha doğrusu konular. Bunların en başında da şunlar geliyordu:

1- Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ı görmeye gidecek mi?

2- Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ı görmeye gitti mi?

Şimdiye kadar, “Can güvenliğim yok, asla gitmem” diyerek Amerika’ya adım dahi atmayan ve eşinin “Gel” teklifini her seferinde reddeden Ebru Gündeş, sonunda kızı Alara’yı, menajeri Sedef Arım’ı ve onun da kızını alarak New York’a gitti. Geçen pazar günü yurda dönen Ebru Gündeş, duyduğuma göre eşi Reza Zarrab’la da 2 hafta önce görüştü.

EBRU GÜNDEŞ VE REZA ZARRAB BOŞANACAK MI?

Peki diğer merak edilen konu, yani boşanma gerçekleşecek mi? Beklenen son yaşanacak mı? Bana sorarsanız yaşanmayacak. Çünkü Reza Zarrab boşanmak istemiyor. Keza, Ebru Gündeş’in de artık istediğini zannetmiyorum. Zaten uzun süredir bu konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı. Böylece bir dönem konuşulan boşanma konuları tamamen rafa kalktı.

Belli mi olur, belki çift başka bir ülkede kaldığı yerden devam eder. Ne konuştukları hakkında tabii ki bir bilgim yok. Ama bu buluşmadan Reza Zarrab’ın çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır kızı ve Ebru Gündeş’i görmeyi çok arzu ediyordu. Bakalım yarınlar ne gösterecek çift için.

