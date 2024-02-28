Ebru Gündeş evlendi, Rıza Sarraf hemen bomba bir paylaşımda bulundu... Arto'dan olay sözler

Ebru Gündeş üçüncü evliliğini 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 15 Ekim 2011’de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

12 YAŞ FARK!

Ebru Gündeş iş insanı Murat Özdemir Dubai'de dünyaevine girdi. Gündeş, sosyal medya hesabından; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek paylaşım yaptı.

'EŞİNDEN BOŞANDIKTAN SONRA SEVGİLİ OLDULAR' İDDİASI

İki yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir’in eşinden boşanır boşanmaz Ebru Gündeş’e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.

ESKİ EŞTEN OLAY PAYLAŞIM

Gündeş'in bu evliliğinden sonra eski eşi Rıza Sarraf bomba bir paylaşımda bulundu. Sarraf 'Herkesin yolu layığına açık olsun' ifadelerini kullandı. Söylemezsem Olmaz sunucularından Arto konuya dair açıklamalarıyla gündem oldu.

''RIZA SARRAF'I TUTUKLADIKLARINDA''

Arto; 'Rıza Sarraf'ı tutukladıklarında Ebru Gündeş hüngür hüngür ağlıyordu. Seçim asla onun seçimi olmadı ki. Kolay değildi yaşananlar. Zorların kadını bence bu ilişki çok zor ama mutlu.' dedi.

"KUL SENİN CEZA SENİN"

Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı ise, Instagram'dan, "Ey Rabbim, benim gördüklerimi sen de gördün. Duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin." diyerek göndermeli paylaşım yaptı.