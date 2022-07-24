Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin kimdir, neden öldü? Hayatını kaybetti! Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin kaç yaşındaydı, aslen nereliydi?

Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin'in hayatı ve ölüm sebebi merak ediliyor. Ünlü şarkıcının annesi Müjgan Bilgin hayata gözlerini yumdu. Gelişme sonrası Bilgin'in cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Peki Müjgan Bilgin kimdir, neden öldü?

EBRU GÜNDEŞ'İN ANNESİ MÜJGAN BİLGİN KİMDİR?

Hayatını kaybeden Müjgan Bilgin, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Bilgin'in memleketi ve doğum tarihi gibi sorular sıkça sorgulanırken, internet üzerinde konu ile ilgili pek fazla bilgi bulunmuyor.

Ünlü sanatçının annesinin ölüm haberi yaşadığı site yönetimi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı;

"Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir"



