Ebru Gündeş'in kilolarıyla başı dertte

Ebru Gündeş, Kıbrıs'ta sahne aldı. Şarkılarını yaklaşık 1000 müzikseverle bir ağızdan söyleyen ünlü şarkıcı, dansçılarıyla birlikte görsel bir şölene de imza attı. Ancak gecedeki en büyük detay Gündeş'in aldığı kilolardı.

EBRU GÜNDEŞ ŞEYDA COŞKUN İLE ANLAŞIYOR

Yaz gelmeden forma girmek isteyen Ebru Gündeş, ünlülerin yaşam koçu Şeyda Çoşkun ile çalışmaya başladı.

Ancak Şeyda Coşkun’un favorisi Bebek-Yeniköy arasında değil, Belgrad Ormanları’nda yürüyorlar. Çünkü Ebru Gündeş basın tarafından görüntülenmek istemiyor. Şarkıcı Haziran’a kadar 6 kilo vermeyi hedeflemiş.