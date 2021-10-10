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Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab annesinin kopyası! İşte ünlüler ve çocukları...

10.10.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların popüler isimleri arasında yer alan Ebru Gündeş'in, 2010'da dünya evine girdiği ve 2021'de boşandığı Reza Zarrab'tan olan kızı Alara Zarrab ile benzerliği dikkat çekti. Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab 2011 doğumlu ve 9 yaşında. İşte ünlüler ve çocukları...

Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab annesinin kopyası! İşte ünlüler ve çocukları...

Ünlü şarkıcı, sunucu ve oyuncu olan Ebru Gündeş'in, 2010'da hayatını birleştirdiği Reza Zarrab'tan "Alara Zarrab" adında bir kız çocuğu bulunuyor. Türkiye'nin popüler kadın şarkıcılarının başında gelen Ebru Gündeş şimdilerde, TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programının jüri üyeliğini üstleniyor. Gündeş'in kızı Alara ile benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte ünlüler ve çocukları...

İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI

Ebru Gündeş, kızı Alara Zarrab'ı kameralardan uzak tutuyor. Alara Zarrab ile Ebru Gündeş'in benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab annesinin kopyası! İşte ünlüler ve çocukları...

URAZ/ADA KAYGILAROĞLU

Popüler oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun 2014'te dünya evine girdiği Melis İşiten ile "Ada Kaygılaroğlu" adında bir kız çocuğu bulunuyor. Kaygılaroğlu Instagram'da sık sık kızı Ada ile paylaşım yapıyor. Kaygılaroğlu ile İşiten 2019'da yollarını ayırdı.

Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab annesinin kopyası! İşte ünlüler ve çocukları...

PINAR/YAĞMUR ATACAN

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, kızı ile sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab annesinin kopyası! İşte ünlüler ve çocukları...

BERFU/KUZEY YENENLER

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinin iki erkek çocuğu bulunuyor. Çift, eğlenceli anlarını sosyal medya üzerinden sık sık paylaşıyor.

Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab annesinin kopyası! İşte ünlüler ve çocukları...

DEMET/HİRA KURT

Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab annesinin kopyası! İşte ünlüler ve çocukları...

TARKAN/LİYA TEVETOĞLU

Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab annesinin kopyası! İşte ünlüler ve çocukları...

CEYDA/MELİSA/OKAN

Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab annesinin kopyası! İşte ünlüler ve çocukları...

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Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci Ebru Gündeş
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