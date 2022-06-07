Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir? Rassan Khoshnaw nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Magazin basınında yer alan haberlerin ardından Iraklı ünlü iş adamı merak konusu oldu. Peki Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir? Ebru Gündeş - Rassan Khoshnaw aşkına dair merak edilenler ve ünlü iş adamının biyografisi haberimizde...

EBRU GÜNDEŞ'İN SEVGİLİSİ RASSAN KHOSHNAW KİMDİR?

Rassan Khoshnaw Iraklıdır. 28 yaşında olduğu bilinen Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor ve hep en ön sıradan izlediği öğrenildi.

RASSAN KHOSHNAW NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rassan Khoshnaw 28 yaşında Iraklı bir iş adamıdır. Ebru Gündeş’i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz aylarda yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takılmıştı.

