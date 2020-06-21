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  4. Ebru Gündeş kızı Alara'yla birlikte görüntülendi! Benzerlikleri olay oldu

Ebru Gündeş kızı Alara'yla birlikte görüntülendi! Benzerlikleri olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye jüriliğine geri dönmeye hazırlanan Ebru Gündeş, önceki gün gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara'yla bir arkadaşının evindeki mangal partisine gitti. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen 8 yaşındaki Alara'nın annesine olan benzerliği ise dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş transferi sonrası gözler Ebru Gündeş'teydi. Seda Sayan'ın yerine O Ses Türkiye jüriliğine gelen Ebru Gündeş Temmuz ayında başlaması planlanan konserinden önce Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

Ebru Gündeş, yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; havuz başındaki mangal partisine katılan Gündeş, yanında 8 yaşındaki kızı Alara'yı da götürdü. Mangal partisine makyajsız halde katılan Gündeş'ten çok 8 yaşındaki kızı Alara ilgi odağı oldu.

Arkadaşlarıyla sohbet ederken kızından bir an olan ilgisini esirgemeyen Gündeş, pişen tüm etlerden yedirmeyi ihmal etmedi. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

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