Ebru Gündeş kızı Alara'yla birlikte görüntülendi! Benzerlikleri olay oldu

Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş transferi sonrası gözler Ebru Gündeş'teydi. Seda Sayan'ın yerine O Ses Türkiye jüriliğine gelen Ebru Gündeş Temmuz ayında başlaması planlanan konserinden önce Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

Ebru Gündeş, yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; havuz başındaki mangal partisine katılan Gündeş, yanında 8 yaşındaki kızı Alara'yı da götürdü. Mangal partisine makyajsız halde katılan Gündeş'ten çok 8 yaşındaki kızı Alara ilgi odağı oldu.

Arkadaşlarıyla sohbet ederken kızından bir an olan ilgisini esirgemeyen Gündeş, pişen tüm etlerden yedirmeyi ihmal etmedi. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

