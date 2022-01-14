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"Ebru Gündeş Mars'ı isterken Reza Zarrab'tan tek kuruş alamadı!"

14.01.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz yorumcuları masaya yine Ebru Gündeş ve Hadise'yi yatırdı. Seren Serengil Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra ortak mal varlıklarından tek kuruş almadığını iddia etti. Bircan Bali ve Arto ise bu konuda "Mars'ı isterken mars oldu" yorumunda bulundu.

"Ebru Gündeş Mars'ı isterken Reza Zarrab'tan tek kuruş alamadı!"

Acun Ilıcalı, katıldığı "40" adlı programda Hadise ve Ebru Gündeş konusunda "Ebru Gündeş'i Hadise'ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap'te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir" dedi. Bu açıklamalar Söylemezsem Olmaz'da konuşuldu ve konu Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanmasına geldi.

Seren Serengil bu boşanmayla ilgili "Hiçbir şey alamadı sıfır, tek kuruş alamadı. Ebru Gündeş evlendiği zaman çektiği şeye... Mars'ı isterken olmadı. Adam gitti şimdi at binen kızla birlikte. Evrildi çünkü" dedi.

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Bircan Bali ve Arto ise bu yoruma "Mars'ı isterken mars oldu. Yalıdan da çıkmak zorunda kaldı" sözleriyle katıldı.


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Ebru Gündeş Seren Serengil
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