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  4. Ebru Gündeş o anlara götürdü! 'Yeni bir hayata başladım'

Ebru Gündeş o anlara götürdü! 'Yeni bir hayata başladım'

18.12.2020 17:25 | Son Güncelleme:
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Ebru Gündeş o anlara götürdü! 'Yeni bir hayata başladım'

1999 yılında beyin kanaması geçirerek ölümden dönen sanatçı Ebru Gündeş, hayata tutunuşunun 21. yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şarkıcı Ebru Gündeş, 1999 yılında 'Dön Ne Olur' şarkısını söylediği sırada beyin kanaması geçirmişti. Acil hastaneye kaldırılıp, saatler süren riskli bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş, hayata tutunuşunun 21. yılında doktoruna ve ekibine teşekkür etti.

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Yıllar önce bugün önce Allah’ın izniyle, sonra Cengiz Kuday ve ekibinin çabalarıyla yeni bir hayata başladım. Allah, doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı başımızdan eksik etmesin.

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