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  4. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlenip İstanbul'da lüks otele geldi! Balayı değil ev arayışı

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlenip İstanbul'da lüks otele geldi! Balayı değil ev arayışı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2024 11:27
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Ebru Gündeş kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile evlenmesiyle gündemdeydi. Dubai'de evlenen çift balayı yerine İstanbul'da lüks otele geldi. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir lüks villa arayışında...

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlenip İstanbul'da lüks otele geldi! Balayı değil ev arayışı

Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Ebru Gündeş'in düğünden görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansımıştı.

Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çifti ev araştırmak için İstanbul'a geldi. Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre; nikahtan sonra bir süre daha Dubai'de eşi Murat Özdemir'le vakit geçiren Gündeş yurda döndü.

1 Mart Cuma akşamı Kıbrıs'da özel bir gecede sahne alan Gündeş, aynı gece eşiyle beraber Türkiye'ye döndü.

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EV ARAYIŞI SÜRÜYOR

Çok hızlı alınan evlilik kararı sebebiyle Türkiye'de yaşayacakları bir ev hazırlayamayan çift geldikleri günden beri lüks bir otelde konaklıyor.

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Bir yandan da Türkiye'de yaşayacakları evi araştıran çift, Beykoz , Çubuklu ve Acarkent gibi yerlerden ev bakıyor.

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Ebru Gündeş
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