Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlenip İstanbul'da lüks otele geldi! Balayı değil ev arayışı

Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Ebru Gündeş'in düğünden görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansımıştı.

Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çifti ev araştırmak için İstanbul'a geldi. Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre; nikahtan sonra bir süre daha Dubai'de eşi Murat Özdemir'le vakit geçiren Gündeş yurda döndü.

1 Mart Cuma akşamı Kıbrıs'da özel bir gecede sahne alan Gündeş, aynı gece eşiyle beraber Türkiye'ye döndü.

EV ARAYIŞI SÜRÜYOR

Çok hızlı alınan evlilik kararı sebebiyle Türkiye'de yaşayacakları bir ev hazırlayamayan çift geldikleri günden beri lüks bir otelde konaklıyor.

Bir yandan da Türkiye'de yaşayacakları evi araştıran çift, Beykoz , Çubuklu ve Acarkent gibi yerlerden ev bakıyor.





