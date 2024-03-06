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Seksenler'in yıldızı Efe Deprem feci kazada hayatını kaybetti!

06.03.2024 11:41
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Zafer' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Efe Deprem geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Zafer' rolü ile tanınan ünlü oyuncu Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı.

ISTANBUL---SEKSENLER-DIZISININ-ZAFER’I-O_22071 (1)

Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı. Ancak Efe Deprem, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayata gözlerini kapadı.

ISTANBUL---SEKSENLER-DIZISININ-ZAFER’I-O_22071 (2)

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Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabından eşinin vefatını şu paylaşımla duyurdu:

seksenler

İBRAHİM BÜYÜKAK'TAN MESAJ

Efe Deprem'in ölüm haberin ardından daha önce 'Mutluyuz' filminde birlikte rol aldığı arkadaşı İbrahim Büyükak üzüntüsünü dile getirdi. Büyükak setten bir kareyi paylaşarak; 'hâlâ inanamıyor insan, daha 3-5 ay evvel birlikte şahane bir set geçirmiştik. Hayat gerçekten çok boş...' notunu düştü.

büyükak

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(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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