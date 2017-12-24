Ebru Gündeş ve Reza Zarrab ile ilgili flaş iddia!

Ünlü şarkıcı, programı sırasında, sevenlerinden aldığı güç sayesinde ayakta kaldığını söyledi. Ebru Gündeş’in programlarına olan ilgi hem ünlü şarkıcının hem de organizatörlerin yüzünü güldürdü.

Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Ebru Gündeş, sahne programlarına ise hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde sık sık Reza Zarrab’dan boşanacağı yönünde haberler çıkan şarkıcı, önceki akşam Günay Restoran sahnesindeydi. İzleyicinin karşısına altın rengi iddialı bir kıyafetle çıkan Gündeş, ilk şarkısının ardından kısa bir konuşma yaptı. Zor günler geçirdiğini ima eden şarkıcı, sevenlerine kendisine verdikleri destek için teşekkür etti ve “Bana sizler güç veriyorsunuz” dedi.

BİLETLERİ YOK SATIYOR

Ebru Gündeş’in programlarına olan ilgi hem ünlü şarkıcının hem de organizatörlerin yüzünü güldürdü. Yılbaşı gecesi çıkacağı Cratos Otel’in rezervasyonları 10 gün öncesinden kapandı. Gündeş’in 5-6 Ocak tarihlerinde Günay’da yapacağı programlar için de rezervasyonlar şimdiden doldu.

BOŞANMAYI DÜŞÜNMÜYOR!

Reza Zarrab’dan boşanmaya karar verdiği yönünde haberler çıkan Ebru Gündeş hakkında Kelebek yazarı Onur Baştürk, ilginç bir yazı kaleme aldı: