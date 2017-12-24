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Ebru Gündeş ve Reza Zarrab ile ilgili flaş iddia!

MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 12:23 | Son Güncelleme 2 saat önce

Reza Zarrab’dan boşanmaya karar verdiği yönünde haberler çıkan Ebru Gündeş, önceki akşam Günay’daydı.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab ile ilgili flaş iddia!

Ünlü şarkıcı, programı sırasında, sevenlerinden aldığı güç sayesinde ayakta kaldığını söyledi. Ebru Gündeş’in programlarına olan ilgi hem ünlü şarkıcının hem de organizatörlerin yüzünü güldürdü.

Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Ebru Gündeş, sahne programlarına ise hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde sık sık Reza Zarrab’dan boşanacağı yönünde haberler çıkan şarkıcı, önceki akşam Günay Restoran sahnesindeydi. İzleyicinin karşısına altın rengi iddialı bir kıyafetle çıkan Gündeş, ilk şarkısının ardından kısa bir konuşma yaptı. Zor günler geçirdiğini ima eden şarkıcı, sevenlerine kendisine verdikleri destek için teşekkür etti ve “Bana sizler güç veriyorsunuz” dedi.

BİLETLERİ YOK SATIYOR
Ebru Gündeş’in programlarına olan ilgi hem ünlü şarkıcının hem de organizatörlerin yüzünü güldürdü. Yılbaşı gecesi çıkacağı Cratos Otel’in rezervasyonları 10 gün öncesinden kapandı. Gündeş’in 5-6 Ocak tarihlerinde Günay’da yapacağı programlar için de rezervasyonlar şimdiden doldu.

günay ebru

BOŞANMAYI DÜŞÜNMÜYOR!
Reza Zarrab’dan boşanmaya karar verdiği yönünde haberler çıkan Ebru Gündeş hakkında Kelebek yazarı Onur Baştürk, ilginç bir yazı kaleme aldı:

"Ülkenin en çok merak edilen ‘kapalı kutu’su Ebru Gündeş cephesinde neler mi olup bitiyor. Duyduğuma göre asla boşanmayı düşünmüyor. Öyle bir şey gündeminde dahi yok. Yalıdan taşınmadığı da zaten geçen günlerde bizim gazetede haber oldu. Perdelerin kapalı olduğu günler diğer evine vakit geçirmeye gidiyormuş sadece.
Bir şey daha var: Ebru Gündeş’in şu an tek düşündüğü şey kızı Alara’ymış. Alara’nın kullandığı tüm teknolojik aletlerde internet bağlantısı kesilmiş. Olan bitenden haberi olmasın diye..."

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