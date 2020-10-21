Ebru Polat aşkı buldu! Öpücükler boğdu

Sosyal medya yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, özel hayatında aradığı mutluluğu sonunda buldu. Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Ebru Polat, kalbini Tolgahan Acar'a kaptırdı. Sevgilisiyle araç içerisinde poz veren Polat, yeni ilişkisini duyurmuş oldu.

Polat ve sevgilisinin uyumlu giyim tarzı dikkatlerden kaçmadı. Polat, araçlarına geçmeden önce oturdukları kafede bir ara aşka gelip sevgilisini öpücüklere boğdu.

Ünlü şarkıcının sevgilisine, 'Mavişim' diye seslendiği öğrenildi.

