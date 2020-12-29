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  4. Ebru Polat bornoz giyip isyan etti! 'Kadınları rahat bırakın'

Ebru Polat bornoz giyip isyan etti! 'Kadınları rahat bırakın'

29.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Ebru Polat bornoz giyip isyan etti! 'Kadınları rahat bırakın'

Şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni yıl için derin yırtmaçlı kırmızı bir elbise giyip kameraların karşına geçen Polat şimdi de kadınların kıyafetlerine laf söyleyenleri eleştirdi.

Yaptığı paylaşımlarla her daim gündeme gelmeyi başaran Ebru Polat yeni paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kendi markasını çıkaran Polat son olarak 2021 yılı için pozlar vermiş ve kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekmişti.

Ebru Polat son olarak da kadınların kıyafetlerine karışılmasına kendi tarzıyla isyan etti. Polat bornoz giyerek bir paylaşım yaptı ve paylaşımına şunları yazdı:

"GÜNDEM YİNE KADINLARIN KIYAFETLERİ! Nasıl ki bir derdimiz olduğunda tek başımıza üstesinden gelebiliyorsak, nasıl giymemiz gerektiğine de kendimiz karar verebiliriz değil mi? Bugün bornoz giymek istiyorum öyleyse. Lütfen kadınları bir rahat bırakın artık... Bir erkek ne kadar özgürse, bir kadın da o kadar özgür. Konu sadece karşındakine saygı duymak... Bunu anlayabildiğiniz gün her şey çok daha iyi olacak."

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Polat'ın bu paylaşımına beğeni yağarken Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Akalın bu paylaşıma "Bize kimse karışamaz" yanıtını verdi.

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