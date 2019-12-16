MAGAZİN

Ebru Polat: Can Yaman'a yürümedim, koştum hatta zıpladım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın hazırladığı 'Magazin Noteri' programına konuk oldu. Can Yaman'a yaptığı yorumun masaya yatırıldığı anlarda, şarkıcının cevabı şaşırttı.

Ebru Polat: Can Yaman'a yürümedim, koştum hatta zıpladım

Programın başında Can Yaman'ın sorulduğu şarkıcı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İlkay Buharalı'nın, Can Yaman'ın İtalya'daki fotoğrafına yorum yaptığını hatırlattığı Ebru Polat, hemen ne düşündüğünü söyledi.

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"Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım" diyen şarkıcı, neden vazgeçtiğini de söyledi. Can Yaman'ın son açıklamalarını ve hareketlerini çok kaba bulan Polat, "Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

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Güzel şarkıcı Can Yaman'ın güneşlenirken verdiği poza, "Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez! Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" şeklinde yorum yapmıştı.

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Ebru Polat'ın yaptığı yorum uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Can Yaman ise İtalya'nın ardından Yunanistan ve İspanya'da da gündem olmuştu.

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Binlerce İspanyol hayranı Can Yaman'ı havaalanında karşılaşmış, izdihama neden olan ünlü oyuncunun bu görüntüleri 'cast çalışması' olarak yorumlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Can Yaman

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
HABERE BAK .YUHHH YANİ.
istemem yan cebime koy misali...he dese hiç düşünmeden amuda kalkarak gidersin be güzelim...
çok doğru söylemiş ebru polat. helal olsun. bizimkiler çirkinlikten ölüyor, triplerinden de geçilmiyor. evdekine yemek veresi gelmiyor insanın. :D ahaaaa
cirkindi niye evlendin ? tahminim sende cirkinsindir
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