Ebru Polat çirkin yorumlar sonrası paylaştı! 'Gavur İzmir öyle mi?'

İzmir'deki depremle ilgili çirkin sosyal medya paylaşımları herkesi şoke etti. Kötü haberlerin geldiği İzmir'de yaşananlar insanları üzerken bazı insanlar depremi zina ve alkole bağlayarak çirkin yorumlar yaptı. Bu yorumları Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağdı. Bu tepkilerden biri de Ebru Polat'tan geldi. Ebru Polat çok paylaşılan şu metni paylaşarak tepkisi ortaya koydu:

"Gavur İzmir öyle mi? Çok içki tüketiliyor diye depreme reva görülen İzmir’de neler oldu...

1- Kan bağışı çağrısı yapıldıktan 1 saat sonra “Yeter artık fazlasıyla bağış yapıldı, artık gelmeyin” anonsu yapıldı.

2- Depremden 2 saat sonra sosyal medya örgütlenmesi ile “Çeşme, Foça, Aliağa, Çeşmealtı, Urla’daki yazlıklar” konaklama için depremzedelere açıldı.

3- Yazlıklara ulaşım sağlamak için dakikasında okul servisçileri örgütlendi.

4- Sağlam binalarda yaşayan vatandaşlar arama kurtarma ekiplerine tencere tencere yemek taşıdı.

5- Esnaf ürünlerini fahiş fiyattan satmadı, stokçuluk yapılmadı.

6- Enkaz ve binalar yağmalanmadı, otel fiyatları artırılmadı (hatta ücretsiz hizmete açıldı)

Üstelik "dışarda kalan insanlar insanları evime alabilir" mesajları... Bu duyguların tarifi yok. İnsanlık dersi verdin İzmir."



