Hadise'nin Reynmen'in Ela şarkısı eşliğinde dans etmesinin ardından Ebru Polat da benzer bir video çekmişti. Dans ettiği anları Instagram'dan paylaşan Ebru Polat'a sosyal medyadan eleştiriler gelmişti.

Polat, Twitter hesabından, yapılan eleştirilere cevap verdi. Ebru Polat paylaşımında, "Ben kuantum profesörü değilim ha aklınızda bulunsun. Şarkıcıyım ve şov dünyası içindeyim. Dans videomda mayo ve altımda uzun etek var. Sadece dans ettim o kadar. Dans özgürlüktür. Bas bas bağırıyorsunuz özgürlük diye. Eleştirenler, önce kendi zihninizi eleştirin. Ve size ne" notunu yazdı.



