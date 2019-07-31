Mynet Trend

Ebru Polat dans eleştirilerine yanıt verdi "Kuantum profesörü değilim”

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 31.07.2019 01:27 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat dans videosunu eleştirenlere sosyal medyadan yanıt verdi.

Ebru Polat dans eleştirilerine yanıt verdi "Kuantum profesörü değilim”

Hadise'nin Reynmen'in Ela şarkısı eşliğinde dans etmesinin ardından Ebru Polat da benzer bir video çekmişti. Dans ettiği anları Instagram'dan paylaşan Ebru Polat'a sosyal medyadan eleştiriler gelmişti.

Polat, Twitter hesabından, yapılan eleştirilere cevap verdi. Ebru Polat paylaşımında, "Ben kuantum profesörü değilim ha aklınızda bulunsun. Şarkıcıyım ve şov dünyası içindeyim. Dans videomda mayo ve altımda uzun etek var. Sadece dans ettim o kadar. Dans özgürlüktür. Bas bas bağırıyorsunuz özgürlük diye. Eleştirenler, önce kendi zihninizi eleştirin. Ve size ne" notunu yazdı.


Bir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlarBir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlar
Tuba Büyüküstün son haliyle hayranlarını şaşırttıTuba Büyüküstün son haliyle hayranlarını şaşırttı
Oktay Kaynarca, Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven'in tatil keyfiOktay Kaynarca, Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven'in tatil keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat reynmen

En Çok Okunan Trend Haberler

Sel kardeşlerin yakınları cezaevi önünde kurban kesti

Sel kardeşlerin yakınları cezaevi önünde kurban kesti

4 yaşındaki Yağız'dan acı haber!

4 yaşındaki Yağız'dan acı haber!

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Okuyucu Yorumları 1 yorum
size ne derken ? biz dediklerin sayesinde bulundugun yerdesin o yerdeysen iyi örnek ol !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağla Şıkel'den havuz pozu! 'Boy veriyorum'

Çağla Şıkel'den havuz pozu! 'Boy veriyorum'

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den bikinili yaz pozu!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den bikinili yaz pozu!

Tülin Şahin'den hamilelik paylaşımı

Tülin Şahin'den hamilelik paylaşımı

Feyza Aktan'dan Özcan Deniz ve oğlu Kuzey paylaşımı

Eski eşinden mutluluk paylaşımı!

Gupse Özay'a sette sürpriz doğum günü partisi!

Ünlü oyuncuya sette büyük sürpriz!

Ayla Çelik'ten Hadise'ye gönderme!

Ayla Çelik'ten Hadise'ye gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.