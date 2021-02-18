Ebru Polat dantelli sütyeniyle karda poz verdi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat yine gündemde. Kendi markasının tanıtımını yapan Ebru Polat dekolteli pozuyla olay olmuştu. Ebru Polat şimdi de karda bahçeye seksi bir sütyenle çıktı.

Köpeğiyle poz veren Polat "Üşümüyorum çünkü ben de kurtum" dedi.

Bir kadın takipçisi Polat'a geçtiğimiz günlerde "Bu kadın artık o kadar çıplak ki... Hiçbir dekoltesi dikkat çekici gelmiyor bana. Ortalık malı misali" yorumunda bulunmuştu.

Polat ise takipçisine "Hemcinsine ne çirkin bir üslup bu yahu! Erkeklerden yeterince çekiyoruz bir de sizin gibi kadının kadına düşmanlığıyla mı uğraşacağız biz. Sevmezsin beğenmezsin o ayrı ama üslup denen bir şey var. Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz" diyerek tepki göstermişti.



