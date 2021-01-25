Ebru Polat dekoltesine gelen yoruma çıldırdı! 'Edep dekoltede değil'

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat yine gündemde. Kendi markasının sık sık reklamını yapan Ebru Polat yeni ürünlerini dekolteli pozuyla tanıtınca olay oldu.

Kadın takipçisinin dekoltesine yaptığı yorumu gören Polat çok kızdı. Kadın takipçi Polat'a "Bu kadın artık o kadar çıplak ki... Hiçbir dekoltesi dikkat çekici gelmiyor bana. Ortalık malı misali" yorumunda bulundu.

'ERKEKLERDEN ÇEKİYORUZ...'

Bu gören Polat çileden çıktı. Ebru Polat takipçisine "Hemcinsine ne çirkin bir üslup bu yahu! Erkeklerden yeterince çekiyoruz bir de sizin gibi kadının kadına düşmanlığıyla mı uğraşacağız biz. Sevmezsin beğenmezsin o ayrı ama üslup denen bir şey var. Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz" diyerek tepki gösterdi.

