Ebru Polat derin yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle olay oldu! Jennifer Lopez'e özendi

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat yine olay olmayı başardı. Kendi kozmetik markası için çalışan Ebru Polat yeni ürünleri için reklam çekti. Polat aynı zamanda yeni şarkısı için de klip çekti.

Reklam çekimlerinde tercih ettiği kostümlerle dikkat çeken Polat hayranlarını mest etti.

Kasığına kadar yırtmacı ve derin göğüs dekoltesiyle olay olan Polat'a yorum yağarken bazı takipçileri ise ünlü şarkıcının fotoşop yaptığını iddia etti.

Polat paylaşımında "Üzerimde nazar var, o sebeple tırnaklarımı mavi yaptım" dedi. Ebru Polat "Jennifer Lopez yapılıyorum nedenini anlayacaksınız" diyerek de hayranlarını merak ettirdi.

Ebru Polat daha sonra JLO'nun kıyafetinin benzerini giydiğini de paylaşarak "Hangimize daha çok yakışmış" dedi.





