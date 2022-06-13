Ebru Polat gelen teklif karşısında dondu kaldı! "Kocam sizinle..."

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan Ebru Polat, sosyal medya hesabından sergilediği cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık takipçileriyle iletişime geçen ve onlarla özel hayatlarıyla ilgili soru cevap yapan güzel şarkıcı, gelen itiraflar ve teklifler karşısında adeta donup kalıyor.

GELEN İTİRAF ADETA PES DEDİRTMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden, takipçilerinden gelen itirafları paylaşmaya devam eden Ebru Polat yapılan itiraf sonrasında adeta çılgına dönmüştü.

"Yaptığın en büyük çılgınlık?" Sorusunu soran ve takipçilerinden bu soruya gelen yanıtları Instagram hesabında paylaşan güzel şarkıcı, gelen bir itiraf sonrasında neye uğradığını şaşırmıştı.

Bu soru üzerine takipçisinin, "Üst komşumun kocasıyla yatakta seni izliyoruz, karısı tatilde. Selamı var sana." itirafıyla şoke olan şarkıcı Polat, "Selamı mı var bana. Kızım siz arsız olmuşsunuz iyice. İnşallah karısı sizi yakalar." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

EBRU POLAT GELEN TEKLİF SONRASI NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir takipçisinin isteğini paylaşan güzel şarkıcı adeta neye uğradığını şaşırdı.

Takipçisinin, "Hayırlı günler Ebru Hanım benim kocaman sizin en büyük hayranınız sizinle tanışmak istiyor" sözleri karşısında şoke olan Polat verdiği yanıtla olay yarattı. Polat, "Hayda bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi?" diyerek dikkatleri üzerine topladı.

