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Ebru Polat 'Hep bir ateş...' notuyla paylaştı! Montunun önünü açınca...

28.11.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yıl sonra avukatlığa döndüğünü duyurarak sevenlerini heyecanlandıran Ebru Polat, yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. ''Annem beni Rusya'da doğurmuş'' diyen Ebru Polat, kış vakti tercih ettiği göğüs dekolteli bluzu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ebru Polat 'Hep bir ateş...' notuyla paylaştı! Montunun önünü açınca...

Kadınlar matinesine katılmak için İstanbul'dan ayrılan Ebru Polat, dün uçaktan paylaştığı videoyla gündem oldu. İncecik bluz giyen ünlü şarkıcı, ''Kat kat giyinmeyi sevmiyorum, hep bir ateş'' ifadelerini kullandı.

Ankara'daki programına yetişmeye çalışan Ebru Polat, 9 derecelik havada giydiği kombini nedeniyle epey zorlandı.

Ebru Polat ''Annem beni Rusya'da doğurmuş'' deyip montunun önünü açtı! İçinden çıkan şoke etti

Polat, ''Bakar mısınız, boğazıma kadar çektim montu, neden biliyor musunuz: çünkü böyle çıktım. Kış vakti şuna ne gerek var, sonra boğazına kadar kapatırsın tabi'' dedi.

Ebru Polat ''Annem beni Rusya'da doğurmuş'' deyip montunun önünü açtı! İçinden çıkan şoke etti

Ebru Polat'ın ''Annem beni Rusya'da doğurmuş olabilir. Hep bir ateş var'' sözleri dikkat çekti.

Ebru Polat ''Annem beni Rusya'da doğurmuş'' deyip montunun önünü açtı! İçinden çıkan şoke etti

Hukuk bürosu açmak istediğini söyleyen Ebru Polat, OnlyFans hesabının linlini paylaşınca sosyal medyanın diline düşmüştü.

''Annem beni Rusya'da doğurmuş'' diyen Ebru Polat, kış vakti dekolteli giyinince zor anlar yaşadı

Ebru Polat; genç, zengin ve kültürlü gençlerin kendisine kölelik teklifinde bulunduğu itirafıyla da şoke etmişti.

''Annem beni Rusya'da doğurmuş'' diyen Ebru Polat, kış vakti dekolteli giyinince zor anlar yaşadı

''Annem beni Rusya'da doğurmuş'' diyen Ebru Polat, kış vakti dekolteli giyinince zor anlar yaşadı


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