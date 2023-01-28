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Ebru Polat'ın "Çocuk sahiplenmek istiyorum" sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

28.01.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci'nin bebek sahibi olmasının ardından bir açıklama da Ebru Polat'tan geldi. Sperm bankasından değil de çocuk sahiplenmek istediğini dile getiren ünlü şarkıcının sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Polat için "İnsandan bahsederken sahiplenmeyi kullanmak nedir?" yorumları yapılmaya başlandı.

Ebru Polat'ın "Çocuk sahiplenmek istiyorum" sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Cesur pozları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Polat çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Klip çekiminde basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, doğum yapmak yerine Tayland'dan bebek sahiplenmek istediğini dile getirdi.

Annelik isteğinden bahseden Polat, "Tayland'dan çocuk almayı planlıyorum. Evlilik düşünmediğim için çocuk da yapamayacağım. Geçen baktım o kadar minik minik bebekler, annesiz ve babasız. Kıyamadım. Taylandlı bir bebeğimin olmasını çok istiyorum. Sahiplenmek istiyorum yani alırsam da bakımevinden falan. Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum. Taylandlı istiyorum. Genetik yapıları bakımından daha sakin, daha anne ve babaya bakan birileri... Biz Türkler daha asabiyiz. O yüzden o taraftan bir çocuğum olsun. Doğurmak şart değil. Her annelik yaptığın senin çocuğundur. Bu sene istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ebru Polat'ın genellikle hayvanlar için kullanılan sahiplenme kelimesini bir bebek için kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti. Sözlerinden dolayı sosyal medyanın gündemine oturan şarkıcıya yorum yağdı.

Ebru Polat2

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:

Niye Türkiye’de evlat edinecek çocuk yok mu?

Çocuk sahiplenilmez “evlat edinilir” yaşlanınca bana baksın diye değil “anne baba olmak için” evladın olur.

Kedi, köpek sahiplenilir barınaktan. Güzel Türkçemiz de ona evlat edinmek istiyorum denir.

Çocuk değil bakıcı alacak diye yorumladım.‬

Daha evlat edinmek istiyorum cümlesini kuramazken mümkünse sen sahiplenme…

Türkiyede yok mu evlat edilmeyi bekleyen çocuk? Allah yardımcımız olsun.

Sahiplenmek kelimesi, kendine yakışır bi şekilde kullanılmış.

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