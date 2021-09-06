Ebru Polat'ın eski mesleği şoke etti! Meğer ne cevherler varmış

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran 38 yaşındaki şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla, magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Ebru Polat'ın şarkıcılığı seçmeden önceki mesleği ise duyanları şaşkına çeviriyor.
Ebru Polat, 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı. Bölümü başarıyla tamamlayan yıldız, bir süre avukatlık yaptı. Eğitim hayatına, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünde master yaparak devam etti.
Gerçek ismi Filiz Sarıkaya olan ünlü şarkıcı Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Çocukluğunda bale eğitimi alan Polat, müzikle ilkokul korosunda tanıştı.
Üniversite yıllarında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirerek bir süre avukatlık yapan şarkıcı, sonrasında Üsküdar Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde master yapmaya başladı.
Albümleri
Kalp Ayazı (2009) Seyhan Müzik
Dinle 2011 (2011) Dokuz Sekiz Müzik
9 Hit (2015) Seyhan Müzik
Single'ları
Olanlar Oldu (2011) Dokuz Sekiz Müzik
Kaçın Kurasıyım (2012) Musicom Müzik
Günaha Davet (2013) Musicom Müzik
Hediyem Olsun (2014) Musicom Müzik
İnat (İlkan Günüç ile birlikte) (2014) Star Odası Prodüksiyon
Çilli Bom (2015) Musicom Müzik
Dokun Bana (2016) Seyhan Müzik
Hava Çok Sıcak (2017) Seyhan Müzik
Hazmedemeyenlere Soda (2018) Seyhan Müzik
Akşam Sendeyiz Kraliçe (2018) Seyhan Müzik
Madam (2019) Kemal Aslan Music Production
Anlayacaksın (2019) Avrupa Müzik
Çıngıraklı (2020) Ebru Polat Production
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