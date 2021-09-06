Ebru Polat'ın eski mesleği şoke etti! Meğer ne cevherler varmış

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran 38 yaşındaki şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla, magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Ebru Polat'ın şarkıcılığı seçmeden önceki mesleği ise duyanları şaşkına çeviriyor.

Ebru Polat, 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı. Bölümü başarıyla tamamlayan yıldız, bir süre avukatlık yaptı. Eğitim hayatına, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünde master yaparak devam etti.

EBRU POLAT KİMDİR?

Gerçek ismi Filiz Sarıkaya olan ünlü şarkıcı Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Çocukluğunda bale eğitimi alan Polat, müzikle ilkokul korosunda tanıştı.

Üniversite yıllarında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirerek bir süre avukatlık yapan şarkıcı, sonrasında Üsküdar Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde master yapmaya başladı.

EBRU POLAT'IN ŞARKILARI

Albümleri

Kalp Ayazı (2009) Seyhan Müzik

Dinle 2011 (2011) Dokuz Sekiz Müzik

9 Hit (2015) Seyhan Müzik

Single'ları

Olanlar Oldu (2011) Dokuz Sekiz Müzik

Kaçın Kurasıyım (2012) Musicom Müzik

Günaha Davet (2013) Musicom Müzik

Hediyem Olsun (2014) Musicom Müzik

İnat (İlkan Günüç ile birlikte) (2014) Star Odası Prodüksiyon

Çilli Bom (2015) Musicom Müzik

Dokun Bana (2016) Seyhan Müzik

Hava Çok Sıcak (2017) Seyhan Müzik

Hazmedemeyenlere Soda (2018) Seyhan Müzik

Akşam Sendeyiz Kraliçe (2018) Seyhan Müzik

Madam (2019) Kemal Aslan Music Production

Anlayacaksın (2019) Avrupa Müzik

Çıngıraklı (2020) Ebru Polat Production



