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Ebru Polat'ın paylaşımı olay oldu! Ayağını öptürdü

27.02.2021 17:48 | Son Güncelleme:
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Ebru Polat'ın paylaşımı olay oldu! Ayağını öptürdü

Şarkıcı Ebru Polat, talihsiz bir kaza geçirdi. Yere düştüğü öğrenilen Polat'ın ayak bilek bağı yırtıldı. Hasta yatağındayken sevgilisinin ayağını öptüğü anı yayınlayan Polat'ın paylaşımı eleştiri konusu oldu.

Ünlü sanatçı Ebru Polat, evinde kaza geçirdi. Yere düşen Polat'ın ayak bilek bağı yırtıldı.

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MASAJ YAPIP AYAĞINI ÖPTÜ

Tolgahan Yıldız, sevgilisi Ebru Polat'ın ayak bileğine masaj yapmayı da ihmal etmedi. Yıldız, sevgilisi Ebru Polat'ın ayağına masaj yaptıktan sonra öpücük kondurdu. O anları yayınlayan Polat'ın paylaşımı ise sosyal medyada olay oldu.
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Ebru Polat, sevgilisinin ayağını öpmesini eleştirenlere sert çıktı. Polat, "Bazen çok saçmalıyorsunuz. Birbirinizi sevin. Tolgahan hastalanırsa ben de onun ayağını öperim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat, Instagram,
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