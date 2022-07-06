Ebru Polat'ın takipçisinden pes dedirten itiraf! "Komşumun eşiyle her gün..."

Güzel şarkıcı Ebru Polat, cesur pozları ve paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam eden isimler arasında yer alıyor. Ünlü isim her fırsatta özel hayatına yönelik paylaşımlar yaparken, takipçileriyle de sohbet etmeyi es geçmiyor. Güzel yıldız son olarak takipçilerine 'İtiraf var mı?' sorusunu sorarak, takipçilerinin yanıtlarını paylaştı. Bir takipçisinin cesur itirafı ise adeta olay yarattı.

TAKİPÇİSİNDEN GELEN İTİRAF PES DEDİRTTİ

Instagram hesabından sık sık takipçileriyle soru cevap yapmaya devam eden güzel şarkıcı, 'İtiraf var mı?' soru başlığıyla yeni bir paylaşım yayınladı.

Bir takipçisinin Ebru Polat'a yaptığı itiraf ise adeta pes dedirtti. 'İtiraf var mı?' sorusuna yanıt veren takipçisi, "Komşumun eşiyle neredeyse her gün evin bodrumunda sevişiyoruz. Çok heyecanlı" sözleri adeta olay oldu.

Bu itiraf sonrası Ebru Polat takipçisine tepki gösterdi. Polat, "İnşallah sizi yakalar. Şu evli barklı kadınlar bunu neden yapar anlamam. Biz sevgilimize yapmıyoruz millet kocasına yapıyor" sözleriyle dikkat çekti.

"YEDİĞİNİZ EKMEĞE SAYGILI OLUN"

Ebru Polat bir başka takipçisinden gelen itiraf sonrasında ise adeta sinir küpüne döndü. Takipçisi itirafında, "Aynı yerde çalıştığım abla dediğim kişi ile baş başa kalınca hep munzurluk yapıyoruz" dedi.

Kendisinin de bir işletmeci olması olması sebebiyle bu itiraf sonrası oldukça sinirlenen Polat, "Yazık patronunuzda sizi iş yapıyorsunuz sanıyor, güvenip iş yerini bırakıyor. Yediğiniz ekmeğe saygılı olun. Ben olsam asla affetmem ne ayıp" diyerek tepkisini gösterdi.



