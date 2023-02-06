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  4. Ebru Polat Kıbrıs'tan paylaştı! "Çok fena sallandı... Her şey Allah'tan"

Ebru Polat Kıbrıs'tan paylaştı! "Çok fena sallandı... Her şey Allah'tan"

06.02.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat Kıbrıs'tan uyanır uyanmaz bir video çekti. Türkiye'yi vuran deprem sonrası Polat otel odasından paylaşıp yaparak "Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem çevre illeri de etkiledi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edildi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da büyük hasara sebep olan deprem sonrası Girne'de olan Ebru Polat da paylaşım yaptı.

Ebru Polat "Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm yatak nasıl sallanıyor size anlatamam. Kayalıkların üzerinde olduğum için filan dedim ama sonra fark ettim ki deprem. Biraz sürdü ama bayağı etkiledi. Her şey Allah'tan" dedi.

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Polat paylaşımını daha sonra sildi. Ebru Polat daha sonra üstünü değiştirip yeni bir video çekti ve "Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

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Ebru Polat

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