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Ebru Polat komşularını ifşa etti! "Alt kat Arap üst kat Rus..."

19.09.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat sosyal medyada yaptığı paylaşımda komşularını resmen ifşa etti. Üst katında ve alt katında oturan komşularına dair detay veren Polat "Mahallenin cadı dedikoducu tipleri olur ya öyleyim" dedi.

Ebru Polat komşularını ifşa etti! "Alt kat Arap üst kat Rus..."

Sosyal medyada 4 milyona yakın takipçiye sahip olan Ebru Polat, cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Zaman zaman takipçilerinin mesajlarını paylaşan Polat zaman zaman da özel hayatında dair itiraflarda bulunuyor.

Ebru Polat son olarak ise komşularına dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Polat açıklamasında "Alt katımız yine 10 kişilik çocuklu Arap aileye kiralanmış, ev sahibi sürekli bunu yapıyor cebini düşünüyor yani. Komşular umurunda değil. Her akşam düzenli evde harp, evi yıkışları var. Bana sıkıntı değil de alt kattaki yaşlı amcaya üzülüyorum. Zaten bakıcısı da gece yarıları evden bir yerlere gidiyor inşallah çocukları beni takip ediyordur.

Ekran Alıntısı

"SENİ ŞİKAYET ETSEM..."

İnşallah alt komşu da ediyordur. Ya sevgili komşu seni şikayet etsem dünya ceza yersin ama komşuluğa yakışmaz. Zaten üst katımda da Ruslar güzellik salonu işletiyor o da yasal değil. Mahallenin cadı dedikoducu tipleri olur ya öyleyim ya vala dedi.

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Ebru Polat
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