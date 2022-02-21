Ebru Polat reklam yapmak için öyle bir şey paylaştı ki...

Ebru Polat markasının reklamını yapmak için sınırları zorluyor. Son olarak Gülşen'in dansını eleştirip ünlü şarkıcının cinsel organının göründüğünü söyleyen Polat "Kameraya domalmışsın ya" sözleriyle dikkat çekmişti. Kendi de iddialı paylaşımlar yapan şarkıcı bu sefer epey şaşırttı.

Kozmetik markası olan şarkıcı Ebru Polat reklam yapmak için bir kadının poposunun değişimini paylaştı. "Biz bu işte çok iyiyiz" diyerek yaptığı paylaşımla şaşırtan ünlü şarkıcıya "Bu kadarına gerek var mıydı?" yorumları yapıldı.





