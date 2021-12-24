Ebru Polat'tan çıplak fotoğraf isyanı! ''Soyuna sopuna küfür etsem...''

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, 2 buçuk milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından isyan etti. İlişkisi olan bir erkeğe çıplak fotoğraf atan kadını topa tutan Polat, ''O kadar sinirliyim ki! Bir kadın, ilişkisi olan bir erkeğe neden çıplak fotoğraf atar arkadaş ya! Bir de çocuk gelişimcisi bir kadın. Bu ne cüret! Adamın rahatlığı! 'Ben görmedim bir yerlerini. Bakmadım bile' demesi? Duvara kafasını sürtsem, soyuna sopuna küfür etsem erkek şiddeti mi olacak yani?'' sözleriyle, öfkesini dile getirdi.

38 yaşındaki İzmirli şarkıcı, şöhret kapısını aralamadan önce, avukatlık yapıyordu.

Avukatlığın ardından Psikoloji alanında yüksek lisans yapan Ebru Polat, kozmetik ürünleri üreten bir firmanın da sahibi.

Polat, geçtiğimiz günlerde milyonluk bir araba satın aldığı iddialarını, sosyal medya hesabı üzerinden yalanlamıştı.

Ünlü şarkıcı iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.



