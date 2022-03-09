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Ebru Polat'tan dikkat çeken çıkış! ''Fakir olmak kötü bir şey değil''

09.03.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram'da takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştiren Ebru Polat, bir takipçisinden gelen ''Fakir biriyle evlenir miydin?'' sorusuna yanıt verdi.

Ebru Polat'tan dikkat çeken çıkış! ''Fakir olmak kötü bir şey değil''

Al Sana Haber programında yorumcu olarak yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı.

''ADAM DEDİĞİN LİMON SATAR''

Ebru Polat, kendisine yöneltilen ''Fakir ve işi olmayan biriyle evlenir miydin?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

Fakir olmak kötü bir şey değil ki... Kötü olan çalışmamak. İnsanın parası olmayabilir ama hala yan gelip yatıyorsa o adamdan hiçbir şey olmaz. Adam dediğin limon satar, yine ekmeğini çıkarır. Sorumluluk sahibi olmak çok başka bir şey...

Ebru Polat'tan dikkat çeken çıkış! ''Fakir olmak kötü bir şey değil''

''16 YAŞIMDAN BERİ ÇALIŞIYORUM''

''Hayatınızda hiç maddi açıdan sıkıntı çektiğiniz oldu mu?'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan Ebru Polat, ''Çekmez olur muyum, tabii ki çektim. Ailemin durumu iyi olmasına rağmen 16 yaşımdan beri çalışıyorum. Anne babasından para alabilen biri değilim, kimseden bir şey istemem, utanırım. Hayatım boyunca hep çalıştım'' ifadelerini kullandı.

Bir dönem avukatlık yapan Ebru Polat, mesleği bırakıp şarkıcılığa soyunmuştu.

Ebru Polat'tan dikkat çeken çıkış! ''Fakir olmak kötü bir şey değil''

Kendi adını verdiği bir güzellik merkezi işleten Ebru Polat'ın, sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığı öne sürülmüştü.

Ebru Polat'tan dikkat çeken çıkış! ''Fakir olmak kötü bir şey değil''

Ebru Polat, şimdilerde Flash TV ekranlarında yayınlanan Al Sana Haber programında yorumcu olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Ebru Polat'tan dikkat çeken çıkış! ''Fakir olmak kötü bir şey değil''

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Polat, cesur pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Ebru Polat'tan dikkat çeken çıkış! ''Fakir olmak kötü bir şey değil''

Ebru Polat'tan dikkat çeken çıkış! ''Fakir olmak kötü bir şey değil''


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Ebru Polat
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