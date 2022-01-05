Ebru Polat'tan küfürlü paylaşım! Görenler şaşkına döndü!

Sosyal medya hesabından yaptığı göndermelerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli bir videosunu paylaşarak küfür etti.

Sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığı öne sürülen Ebru Polat'ın, 6 milyon TL değerindeki bir arabası olduğu iddia edilmişti.

Şarkıcılığın yanı sıra Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Ebru Polat, cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Şöhret olmadan önce avukatlık yapan ünlü şarkıcı, Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştı.

Sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi bulunan Polat'ın, Instagram'da 2 buçuk milyona yakın takipçisi bulunuyor.



