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Ebru Polat'tan küfürlü paylaşım! Görenler şaşkına döndü!

05.01.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Polat, bu defa Instagram hesabından ettiği küfürle dikkat çekti.

Ebru Polat'tan küfürlü paylaşım! Görenler şaşkına döndü!

Sosyal medya hesabından yaptığı göndermelerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli bir videosunu paylaşarak küfür etti.

Ebru Polat'tan küfürlü paylaşım! Görenler şaşkına döndü!

Sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığı öne sürülen Ebru Polat'ın, 6 milyon TL değerindeki bir arabası olduğu iddia edilmişti.

Şarkıcılığın yanı sıra Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Ebru Polat, cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Şöhret olmadan önce avukatlık yapan ünlü şarkıcı, Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştı.

Sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi bulunan Polat'ın, Instagram'da 2 buçuk milyona yakın takipçisi bulunuyor.


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Ebru Polat
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