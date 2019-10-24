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Ebru Polat'tan Yusuf Güney'e sert sözler: Terbiyesiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından uçak biletini Yusuf Güney'e satan THY'e ateş püskürdü. Polat, Güney'e de sert sözler söyledi.

Ebru Polat'tan Yusuf Güney'e sert sözler: Terbiyesiz

Son günlerde cesur danslarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından Yusuf Güney ve Türk Hava Yolları'na eleştiri yağdırdı.

"Yusuf Güney kadar terbiyesiz bir adam görmedim" diyerek sözüne başlayan Polat, kendisine haksızlık yapıldığını iddia etti.

"BU İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR DURUM"

Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri söyledi:

"Bu insan haklarına aykırı bir durum! THY'nin içinde bir şahısa (Yusuf Güney)'e kim bu kadar riskli bir torpil yaptıysa ortaya çıkarılsın! Upgrade'lerde biletini ilk alan kişiyimdir o koltuk ve ücretli yolcu gelmediği sürece bileti başka bir Upgrade'li yolcuyla değiştirilemez! Bu yasal değil! Resmen hak gasbına girer! Bu kadar büyük ve profesyonel işleyen bir kurum olan THY'nin adını kim böyle lekeleyebilir. Bunu kim yapabilir! Benim kazanılmış hakkım çalındı, gasp edildi. Bunlar yasal değil! Yasal hakkımı kullanacağım! Ben herkese adil davranıyorum, kimseye torpil yaptırmıyorum ayıp be!"

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"YUSUF GÜNEY KADAR TERBİYESİZ BİR ADAM GÖRMEDİM"

Yusuf Güney kadar terbiyesiz bir adam göremedim. THY'de kendine bir tanıdık bulmuş, benim business biletimi önce almama rağmen, benden 2 saat sonra gelip benim yerimi aldı. Bu yasal değil. Bu benim hakkımı gasp etmek! THY buna nasıl izin verir! Böyle önemli bir kurum babasının yeri gibi nasıl davranıp insan haklarını çiğnetir. Yusuf Güney THY'de kime bu yasal olmayan işlemi yaptırdı!"


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Ebru Polat Yusuf Güney

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